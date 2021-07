Matteo Renzi e il “manager dei vip” Lucio Presta indagati per finanziamento illecito (Di martedì 13 luglio 2021) Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito, al centro dell’indagine i bonifici del documentario “Firenze secondo me”. In queste ultime ore il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il cosiddetto “manager dei VIP”, Lucio Presta sono indagati dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. La guardia di finanza, su delega dei pm, hanno perquisito l’immobile del ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021)per, al centro dell’indagine i bonifici del documentario “Firenze secondo me”. In queste ultime ore il leader di Italia Viva,, e il cosiddetto “dei VIP”,sonodalla procura di Roma pere false fatturazioni. La guardia di finanza, su delega dei pm, hanno perquisito l’immobile del ...

