Maria De Filippi e quel terribile lutto: non riesce proprio a toglierselo dalla testa (Di martedì 13 luglio 2021) La Queen di Mediaset ha dovuto affrontare un terribile dramma che ancora oggi è impresso nella sua mente e nel suo cuore. Maria De Filippi è una delle conduttrici più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 13 luglio 2021) La Queen di Mediaset ha dovuto affrontare undramma che ancora oggi è impresso nella sua mente e nel suo cuore.Deè una delle conduttrici più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : Il saluto di Maria De Filippi a #RaffaellaCarrà ?? - IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - innercvild : Non io che alle 4 di notte ho scritto una lettera random a Maria De filippi per c'è posta per te (ammetto che ho pianto) - pazzapsycho : Vorrei anche io una Maria De Filippi che all'improvviso mi dica 'Fregatene, fai la tronista' - nonlosoeither : Comunque lo sapete che la mia foto è Maria de Filippi? #amemici20 -