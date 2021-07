L'orologio di Super Mario è l'ultima meraviglia firmata Tag Heuer (Di martedì 13 luglio 2021) Quando due icone si incontrano viene sempre fuori qualcosa di straordinario. Avreste mai pensato di poter indossare, un giorno, un orologio di Super Mario realizzato da Tag Heuer? Una collaborazione che ci fa impazzire al solo pensiero e che diventerà realtà da giovedì 15 luglio. Il nostro amatissimo idraulico baffuto prenderà vita in uno smartwatch di lusso che coniuga sport, tecnologia ed eleganza in un unico modello. «L’ispirazione per questa collaborazione è nata dal desiderio di portare nuova energia grazie al mondo dei videogiochi alla nostra nuova applicazione wellness e subito ci è venuto in mente ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Quando due icone si incontrano viene sempre fuori qualcosa di straordinario. Avreste mai pensato di poter indossare, un giorno, undirealizzato da Tag? Una collaborazione che ci fa impazzire al solo pensiero e che diventerà realtà da giovedì 15 luglio. Il nostro amatissimo idraulico baffuto prenderà vita in uno smartwatch di lusso che coniuga sport, tecnologia ed eleganza in un unico modello. «L’ispirazione per questa collaborazione è nata dal desiderio di portare nuova energia grazie al mondo dei videogiochi alla nostra nuova applicazione wellness e subito ci è venuto in mente ...

Ultime Notizie dalla rete : orologio Super Super Mario, lo smartwatch di lusso prodotto da Tag Heuer in edizione limitata Alcuni giorni fa il profilo Twitter del produttore svizzero di orologi Tag Heuer aveva postato un teaser relativo ad un nuovo orologio a tema Super Mario , tuttavia in molti pensavano si trattasse di un orologio classico meccanico. Oggi veniamo a conoscenza del fatto che si tratta invece di uno smartwatch a tutti gli effetti ...

orologio super mario Computer Magazine L'orologio di Super Mario è l'ultima meraviglia firmata Tag Heuer Tenetevi forte perché sta per arrivare una limited edition pazzesca. Tag Heuer ha collaborato con Nintendo per realizzare l'orologio di Super Mario, un modello di lusso che combina l'eleganza di un se ...

TAG Heuer realizza uno smarwatch da sogno per Super Mario Quando TAG Heuer e Super Mario uniscono le forze, il risultato è un segnatempo che porta una ventata d’aria fresca sia nel mondo del gaming che dell’orologeria e che di sicuro farà impazzire i fan dei ...

