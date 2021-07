LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Colbrelli e Gaudu all’inseguimento di Konrad! (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 17.10 Konrad, Colbrelli e Gaudu stanno dando il tutto per tutto! 17.07 Ribadiamo che Patrick Konrad (BORA – hansgrohe) è tutto solo in testa alla corsa. A circa 30? abbiamo David Gaudu (Groupama – FDJ) e Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious). Ancora più indietro il drappello Matthews – Rota. 17.04 Dietro a Gaudu e Colbrelli sono segnalati a 35? Toms Skuji?š (Trek – Segafredo), Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Lorenzo Rota ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE2021 17.10 Konrad,stanno dando il tutto per tutto! 17.07 Ribadiamo che Patrick Konrad (BORA – hansgrohe) è tutto solo in testa alla corsa. A circa 30? abbiamo David(Groupama – FDJ) e Sonny(Bahrain – Victorious). Ancora più indietro il drappello Matthews – Rota. 17.04 Dietro asono segnalati a 35? Toms Skuji?š (Trek – Segafredo), Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Lorenzo Rota ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - messina_oggi : Francesca Michielin, tour parte da MarosticaROMA (ITALPRESS) - Debutta domani (14 luglio) a Marostica, in Piazza Ca… - Stefycr7 : RT @Spettakolo_mag: Finalmente @FabrizioMoroOff è tornato a suonare live in giro per l'Italia: vi raccontiamo la data di Nichelino del suo… - FabrizioMoroPag : RT @Spettakolo_mag: Finalmente @FabrizioMoroOff è tornato a suonare live in giro per l'Italia: vi raccontiamo la data di Nichelino del suo… -