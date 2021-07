La Dinamo under 14 è campione regionale (Di martedì 13 luglio 2021) TagsGiovaniliIl settore giovanile biancoblu cala il poker: anche il titolo under 14 è in bacheca Si è chiuso nel migliore dei modi il cammino del settore giovanile della Dinamo Banco di Sardegna: ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) TagsGiovaniliIl settore giovanile biancoblu cala il poker: anche il titolo14 è in bacheca Si è chiuso nel migliore dei modi il cammino del settore giovanile dellaBanco di Sardegna: ...

La Dinamo under 14 è campione regionale Tiscali.it La Dinamo under 14 è campione regionale venerdì la Dinamo under 14 si è imposta in Gara 2 contro Scuola Basket Cagliari, forte del +35 della sfida disputata mercoledì al PalaSerradimigni, e ha conquistato il titolo regionale Under 14.

I baby di coach Rotondo conquistano il titolo Under 14 SASSARI. Un altro trionfo per i baby della Dinamo: i biancoblù allenati da Emanuele Rotondo hanno infatti conquistato il titolo regionale Under 14.Si tratta del quarto titolo regionale portato a casa.

