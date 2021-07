Dayane Mello compra la casa in cui viveva il fratello morto: “Il posto preferito di Lucas” (Di martedì 13 luglio 2021) Dayane Mello ha voluto fare un regalo molto importante alla sua famiglia. La showgirl è riuscita a tornare in Brasile dopo mesi di assenza e ha voluto mostrare ai suoi fan l’ultimo acquisto fatto pensando ai desideri dei suoi cari. L’ex concorrente del Gf Vip ha comprato la casa in cui aveva vissuto il fratello Lucas, scomparso tragicamente durante la sua permanenza all’interno del reality di Canale 5. Dayane Mello torna in Brasile dopo una lunga assenza Dayane Mello ha vissuto l’ultimo anno lontana dalla sua ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021)ha voluto fare un regalo molto importante alla sua famiglia. La showgirl è riuscita a tornare in Brasile dopo mesi di assenza e ha voluto mostrare ai suoi fan l’ultimo acquisto fatto pensando ai desideri dei suoi cari. L’ex concorrente del Gf Vip hato lain cui aveva vissuto il, scomparso tragicamente durante la sua permanenza all’interno del reality di Canale 5.torna in Brasile dopo una lunga assenzaha vissuto l’ultimo anno lontana dalla sua ...

Advertising

fernandaxteer : RT @qgdayanemello: ?? • “Dayane Mello: il gesto commovente per il fratello Lucas” ??: - GabyBishopdeluc : RT @qgdayanemello: ?? • Dayane Mello non dimentica il fratello scomparso: gesto commovente ??: - renatasp13 : RT @qgdayanemello: ?? • “Dayane Mello: il gesto commovente per il fratello Lucas” ??: - moonstar_belle : RT @qgdayanemello: ?? • “Dayane Mello: il gesto commovente per il fratello Lucas” ??: - claraavila11 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP: Dayane Mello e Andrea fanno sul serio. È tempo di presentazioni ufficiali: il nuovo fidanzato de… -