Cornetto Battiti Live 2021 prima puntata: cantanti e scaletta 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Cornetto Battiti Live 2021 prima puntata. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della prima serata martedì 13 luglio 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Cornetto Battiti Live 2021 prima puntata Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 13 luglio 2021). Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e ladeidellaserata martedì 13. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGLo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello ...

Advertising

MusicStarStaff : CS_Italia 1 si scatena con la musica di”Radio Norba Cornetto Battiti Live” - salento_news : Torna “Radio Norba Cornetto Battiti Live”: da oggi 13 luglio, in prima serata su Italia 1 - zazoomblog : Cornetto Battiti Live Latin lover o Hansel e Gretel? La tv del 13 luglio - #Cornetto #Battiti #Latin #lover - krimarty : @vaffanbagno77 @diletss Cara illusa le sorelle palline non appena le luci si spengono trovano i mezzucci per farsi… - SassiLive : IL 13 LUGLIO IL DEBUTTO SU ITALIA 1 DI RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE -