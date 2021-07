Call of Duty Black Ops Cold War: il titolo sarà a breve disponibile gratis (Di martedì 13 luglio 2021) T ha annunciato che sarò possibile provare gratis Call of Duty Black Ops Cold War tra qualche giorno. Ecco tutti i dettagli Call of Duty: Black Ops Cold War sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 22 luglio fino al 29 luglio su tutte le piattaforme su cui è uscito (ossia PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One). Lo sviluppatore Treyarch ha fatto l’annuncio tramite un post sul blog sul sito Web ufficiale di Call of Duty. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 luglio 2021) T ha annunciato che sarò possibile provareofOpsWar tra qualche giorno. Ecco tutti i dettagliofOpsWarscaricabile gratuitamente a partire dal 22 luglio fino al 29 luglio su tutte le piattaforme su cui è uscito (ossia PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One). Lo sviluppatore Treyarch ha fatto l’annuncio tramite un post sul blog sul sito Web ufficiale diof. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ...

