Cade in un dirupo in Trentino, prete di Milano muore durante la gita dell’oratorio (Di martedì 13 luglio 2021) Non ce l’ha fatta don Graziano Gianola, sacerdote di 47 anni della Diocesi di Milano caduto ieri mentre si trovava in montagna con i ragazzi dell’oratorio. Don Graziano è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate dalla caduta. L’incidente è avvenuto lunedì mattina a Brentonico, in Trentino. Il gruppo si trovava sul “Sentiero delle vipere” quando, per cause ancora da chiarire, Don Graziano è caduto in un dirupo. L’intervento dell’elisoccorso è stato necessario per recuperare il sacerdote dalla scarpata, poi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo quanto hanno riferito i quotidiani locali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Non ce l’ha fatta don Graziano Gianola, sacerdote di 47 anni della Diocesi dicaduto ieri mentre si trovava in montagna con i ragazzi. Don Graziano è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate dalla caduta. L’incidente è avvenuto lunedì mattina a Brentonico, in. Il gruppo si trovava sul “Sentiero delle vipere” quando, per cause ancora da chiarire, Don Graziano è caduto in un. L’intervento dell’elisoccorso è stato necessario per recuperare il sacerdote dalla scarpata, poi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo quanto hanno riferito i quotidiani locali, ...

