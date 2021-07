Bus si incendia in un tunnel a Lecco | autista eroe salva 25 bambini 7 in ospedale per accertamenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bus incendia

ilgazzettino.it

... sono servite cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, che hanno impiegato anche prodotti schiumogeni, per spegnere le fiamme che non frattempo hanno completamente distrutto il. ...... sono servite cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, che hanno impiegato anche prodotti schiumogeni, per spegnere le fiamme che non frattempo hanno completamente distrutto il. ...Con grande prontezza di riflessi e facendo leva sulla propria esperienza, il conducente ha deciso che sarebbe stato troppo rischioso raggiungere l'uscita della galleria perché il movimento del bus ...Ha salvato da una fine spaventosa i 25 bambini a bordo di autobus che ha preso fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente è ...