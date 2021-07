Atletica, Diamond League: Bocchi e Fassinotti secondi! Jacobs osserva Bromell in 9.98 (Di martedì 13 luglio 2021) A Gateshead (Gran Bretagna) è andata in scena la settima tappa della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Yeman Crippa ha firmato il record italiano dei 3000 metri concludendo all’ottavo posto, ma anche gli altri italiani si sono messi in luce in una serata priva di grossi squilli internazionali. Tobia Bocchi conquista un ottimo secondo posto nel salto triplo, superando ancora una volta il muro dei 17 metri: 17.04 (+0,1 m/s di vento), ad appena dieci centimetri dal suo personale. L’azzurro finisce alle spalle dei due portoghesi Pedro Pablo Pichardo (17.29) e Tiago Pereira ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) A Gateshead (Gran Bretagna) è andata in scena la settima tappa della2021, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Yeman Crippa ha firmato il record italiano dei 3000 metri concludendo all’ottavo posto, ma anche gli altri italiani si sono messi in luce in una serata priva di grossi squilli internazionali. Tobiaconquista un ottimo secondo posto nel salto triplo, superando ancora una volta il muro dei 17 metri: 17.04 (+0,1 m/s di vento), ad appena dieci centimetri dal suo personale. L’azzurro finisce alle spalle dei due portoghesi Pedro Pablo Pichardo (17.29) e Tiago Pereira ...

