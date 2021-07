Ve la ricordate da Céline?

(Di lunedì 12 luglio 2021) Le voci si rincorrevano da mesi, ma non c’era mai stata conferma fino a oggi. E, invece, la stilista Phoebe Philo torna alla moda, tre anni dopo l’annuncio della sua dipartita dal ruolo di direttrice creativa di. E lo farà entro qualche mese (si dice a gennaio 2022) con un suo brand. Phoebe Philo nel finale della sfilata primavera estate 2016 diLa sua assenza improvvisa aveva lasciato un vuoto nel settore del lusso. Nei dieci anni alla guida di, infatti, Philo ha creato un’estetica capace di generare hype sia in termini di discussione che di vendita del prodotto, commistione sempre più difficile da ottenere. Celine ...

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Céline

