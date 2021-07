Toscana meteo | primi temporali e netto calo delle temperature | ecco dove

Advertising

TirrenoLivorno : ?? ALLERTA METEO. Una rapida perturbazione con piogge anche forti è in arrivo su tutta la regione: i dettagli ?? L'a… - ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Lunedì, 12 Luglio 2021, 15.10 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana #allertameteoTOS attenzione a domani. Possibili FORTI temporali con colpi di vento e grandinate, più proba… - tuttoggi : Che tempo fa Umbria Possibili piogge al mattino al confine con la Toscana, asciutto altrove con nuvolosità diffus… - flash_meteo : #meteo #toscana #allertameteoTOS attenzione a domani. Possibili FORTI temporali con colpi di vento e grandinate, pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana meteo

Allerta, ecco dove Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio i primi temporali, con nuvole nere che si sono concentrate sulle Apuane, con temporali che hanno già rinfrescato l'aria. Secondo ...I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... in estensione dalla notte, a Lombardia, Emilia - Romagna, Veneto e. I fenomeni saranno ...Allerta temporali in Lombardia: livello arancione. Tutte le ultime notizie da conoscere. Allerta temporali in Lombardia: livello arancione (Foto di ArtHouse Studio da Pexels) Vi abbiamo già comunicato ...Firenze, 12 luglio 2021 - Arrivano i primi temporali sulla Toscana. Una fase più fresca che porterà anche pioggia e che dovrebbe andare avanti per un paio di giorni. Portanto le minime addirittura a 1 ...