Sanremo 2022: Amadeus vuole Alessia Marcuzzi, ma anche un conduttore di Canale 5 (Di lunedì 12 luglio 2021) Colpo di scena per il Festival di Sanremo 2022: Amadeus vorrebbe Alessia Marcuzzi come co-conduttrice del programma! Ma è tutto vero? Leggi anche: Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio «La Marcuzzi voleva troppi soldi» Sanremo 2022: Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus? L’ipotesi di Amadeus al timone del prossimo Festival di Sanremo 2022 si... Leggi su donnapop (Di lunedì 12 luglio 2021) Colpo di scena per il Festival divorrebbecome co-conduttrice del programma! Ma è tutto vero? Leggi: Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio «Lavoleva troppi soldi»al fianco di? L’ipotesi dial timone del prossimo Festival disi...

Advertising

frawstyles : sono carica per Sanremo, Eurovision in Italia e mondiali 2022 - chaenazione : @minaflou LETTERALMENTE MI HANNO FATTO VENIRE VOGLIA DI GUARDARE IL CALCIO NON CI POSSO CREDERE ERO FIUSCITA A RESI… - RobyJex : Bernardeschi conduttore di Sanremo 2022. #ItaliaInghilterra - dolcementecaty : RT @rockolpoprock: Sanremo 2022: alla conduzione con Amadeus anche Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti? - rockolpoprock : Sanremo 2022: alla conduzione con Amadeus anche Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti? -