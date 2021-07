Qualifica Sprint | Raikkonen | Vediamo come va per giudicare

(Di lunedì 12 luglio 2021) Giudizi sul format del weekend ridisegnato per la? Aspettiamo e. In pieno stile Kimi, il pilota finlandese dell'Alfa Romeo - Sauber non si è sbilanciato sui giudizi ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualifica Sprint

Giudizi sul format del weekend ridisegnato per la? Aspettiamo e vediamo. In pieno stile Kimi Raikkonen , il pilota finlandese dell'Alfa Romeo - Sauber non si è sbilanciato sui giudizi della novità assoluta che debutterà nell'...... mentre la primasi svolgerà lo stesso pomeriggio alle 17.30. Sabato mattina alle 13.00 i piloti avranno la possibilità di girare per un'ulteriore sessione di libere prima della '...Fia e squadre vagliano l’idea di togliere l’obbligo di partire in gara con la gomma usata in Q2 Bologna, 12 luglio 2021 – Tempo di cambiamenti in Formula 1. Nel prossimo weekend di gara di Silverstone ...Jacopo Rubino Ci siamo quasi: si avvicina il Gran Premio di Gran Bretagna e sabato in Formula 1 si disputerà la prima gara sprint della storia, per stabilire la griglia di partenza della ...