Nascar, ad Atlanta vince Kurt Busch battendo il fratello Kyle (Di lunedì 12 luglio 2021) Una questione di famiglia. La Quaker State 400 della Nascar Cup 2021 è stata infatti vinta da Kurt Busch sulla Chevrolet del team Chip Ganassi che sul traguardo dell'Atlanta Motor Speedway ha battuto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Una questione di famiglia. La Quaker State 400 dellaCup 2021 è stata infatti vinta dasulla Chevrolet del team Chip Ganassi che sul traguardo dell'Motor Speedway ha battuto ...

Advertising

Italiaracing : Sfida tra i fratelli Busch per la vittoria #NASCAR ad Atlanta, la spunta il più... anziano! - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series ad Atlanta! Diretta su SI Motori ( - P300it : NASCAR | Kyle Busch saluta ad Atlanta la Xfinity Series con la 102ª vittoria in carriera ? di Gabriele Dri ??… - salvao12 : RT @StockCarLiveITA: Buongiorno a tutti! È il grande giorno di Atlanta! (Sto mentendo a me stesso, lo so) In ogni caso, se non avete nient… - StockCarLiveITA : Buongiorno a tutti! È il grande giorno di Atlanta! (Sto mentendo a me stesso, lo so) In ogni caso, se non avete ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Atlanta Nascar, ad Atlanta vince Kurt Busch battendo il fratello Kyle l'affondo nel finale ? Kurt Busch, 42 anni, è stato particolarmente bravo all'Atlanta Motor Speedway di 1,5 miglia nell'ultima gara prima che la storica pista Nascar venga riasfaltata: ha infatti ...

NASCAR Xfinity Series, Kyle Busch mette l'ultima firma at Atlanta Il #54 di Toyota ha conquistato entrambe le Stage e non ha avuto rivali durante l'evento. Noah Gragson (Jr Motorsport #9), Daniel Hemric (Gibbs #18) ed altri protagonisti hanno optato per una ...

Nascar, ad Atlanta vince Kurt Busch battendo il fratello Kyle La Gazzetta dello Sport NASCAR, Kurt Busch vince la sfida in famiglia con Kyle Prima affermazione del 2021 per Chip Ganassi Racing e per Kurt Busch. Il #1 della NASCAR Cup Series si impone in quel di Atlanta dopo una lunghissima lotta con il fratello Kyle. Il risultato di oggi è ...

A Kurt la sfida dei fratelli Busch Marco Cortesi Spettacolare battaglia tra i fratelli Busch ad Atlanta. Sul veloce triovale della Georgia, Kurt e Kyle Busch hanno duellato per buona parte della corsa, e dopo essere arrivati al ...

l'affondo nel finale ? Kurt Busch, 42 anni, è stato particolarmente bravo all'Motor Speedway di 1,5 miglia nell'ultima gara prima che la storica pistavenga riasfaltata: ha infatti ...Il #54 di Toyota ha conquistato entrambe le Stage e non ha avuto rivali durante l'evento. Noah Gragson (Jr Motorsport #9), Daniel Hemric (Gibbs #18) ed altri protagonisti hanno optato per una ...Prima affermazione del 2021 per Chip Ganassi Racing e per Kurt Busch. Il #1 della NASCAR Cup Series si impone in quel di Atlanta dopo una lunghissima lotta con il fratello Kyle. Il risultato di oggi è ...Marco Cortesi Spettacolare battaglia tra i fratelli Busch ad Atlanta. Sul veloce triovale della Georgia, Kurt e Kyle Busch hanno duellato per buona parte della corsa, e dopo essere arrivati al ...