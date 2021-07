"L'Europa batte l'Inghilterra". Delirio di Alessandra Moretti dopo la finale, ricoperta di insulti. Ma che dice? (Di lunedì 12 luglio 2021) "Viva l'Italia, viva gli azzurri campioni d'Europa! L'Europa unita batte l'Inghilterra della Brexit", esulta Alessandra Moretti dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Ma il suo commento, in cui ovviamente cita @eurodeputatipd, @pdnetwork e @TheProgressives, diventa subito bersaglio del popolo della rete che la ricopre di insulti e di critiche. Paolo Becchi, per esempio, fa notare alla Moretti che "L'Italia ha vinto contro l'Inghilterra. È stata una partita sofferta, vinta ai rigori, contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) "Viva l'Italia, viva gli azzurri campioni d'! L'unital'della Brexit", esultala vittoria dell'Italia contro l'. Ma il suo commento, in cui ovviamente cita @eurodeputatipd, @pdnetwork e @TheProgressives, diventa subito bersaglio del popolo della rete che la ricopre die di critiche. Paolo Becchi, per esempio, fa notare allache "L'Italia ha vinto contro l'. È stata una partita sofferta, vinta ai rigori, contro ...

