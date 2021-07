Le vecchie cartucce Nintendo che valgono milioni

Leggi su wired

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Foto: Heritage Auctions)Nel giro di un weekend è stato frantumato per due volte il record di vendita di un videogioco da collezione a firma. Venerdì era toccata a un esemplare intatto e (quasi) unico del primo capitolo di The Legend of Zelda arrampicarsi fino a 870000 dollari ossia circa 740000 euro, ma domenica si è andati quasi a doppiare il primato con una copia praticamente perfetta di Super Mario 64 con continui rilanci fino alla cifra pazzesca di 1,56di dollari ossia 1,31di euro. Il primo clamoroso record è dunque andato in scena lo scorso venerdì grazie a Heritage Auctions con una copia sigillata di The ...