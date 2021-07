La Rodriguez mamma bis e quelli che sperano che sua figlia sia una «mini-Belén»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 luglio 2021) Belén Rodriguez è appena diventata mamma bis. Della piccola Luna Marí. Dopo Santiago, avuto dall’ex Stefano De Martino, dall’amore con Antonino Spinalbese è nata una femminuccia. E in molti si augurano che la piccola sia una «mini-Belén». Primi fra tutti, naturalmente, i follower della showgirl argentina che in questi mesi hanno seguito passo passo, su Instagram, la sua gravidanza: le ecografie, le emozioni, il pancione che cresceva. Ma non solo loro.