Italia-Inghilterra, l’incontenibile gioia e l’enorme delusione: le reazioni del Principino sono virali (Di lunedì 12 luglio 2021) Stavolta il Principino George non ha portato fortuna alla Nazionale di calcio inglese, che ha visto sfumare il sogno di alzare la Coppa di Euro 2020 a Wembley davanti ai suoi tifosi, dopo la lotteria dei rigori che ha portato alla vittoria l’Italia. Il Principino George, dopo la sua presenza allo stadio nel match Inghilterra-Germania, era diventato una sorta di portafortuna per la Nazionale dei Tre Leoni, ma ieri sera la sua presenza non ha portato nessuna vittoria. Leggi anche -> Inghilterra-Germania: i Tre Leoni battono i tedeschi ma l’attenzione dei tabloid è tutta sul Principino ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 luglio 2021) Stavolta ilGeorge non ha portato fortuna alla Nazionale di calcio inglese, che ha visto sfumare il sogno di alzare la Coppa di Euro 2020 a Wembley davanti ai suoi tifosi, dopo la lotteria dei rigori che ha portato alla vittoria l’. IlGeorge, dopo la sua presenza allo stadio nel match-Germania, era diventato una sorta di portafortuna per la Nazionale dei Tre Leoni, ma ieri sera la sua presenza non ha portato nessuna vittoria. Leggi anche ->-Germania: i Tre Leoni battono i tedeschi ma l’attenzione dei tabloid è tutta sul...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - SaraDelo__ : RT @lastgiuli: bellissimo che l'italia abbia vinto gli europei ma ancora più bello che l'italia abbia vinto gli europei in Inghilterra con… - FilippoCarmigna : Italia-Inghilterra: William, Kate e George, dall'euforia alla delusione finale -