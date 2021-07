Insigne | Di Lorenzo e Meret campioni d’Europa | Ecco quanto riceveranno dalla FIGC

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 luglio 2021) EURO 2020, DI– Il Napoli ha pubblicato sui social una bella foto nella quale festeggia i neo, Di. L’ edizione odierna della Gazzetta dello sport, ha messo in evidenza i premi chei calciatori della nazionale Italiana per aver vinto l’Europeo: “Sì, è un successo anche per la casse della. Vincendo l’Europeo l’Italia ha incassato il massimo possibile, 28,25 milioni di euro, grazie ai tre successi su tre nella fase a gruppi. Uno “score” con il ...