Gianmarco Pozzi | spuntano novità clamorose sul caso

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Importantissimeemergono neldi, il campione di kickboxing trovato senza vita lo scorso 10 agosto in circostanze misteriose a Ponza. E mentre si cerca la giustizia, a Roma si è svolto un memorial in ricordo diDopo mesi di silenzi, informazioni parziali e poca chiarezza da parte delle istituzioni, arrivano importantiin merito alla morte di. Se infatti in un primo momento la morte del 28enne era stata etichettata e liquidata come una fatale caduta accidentale, nella famiglia è scattato fin da ...