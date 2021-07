Flotte green - Con la Mach-E si completa la gamma elettrificata Ford

Advertising

Giorinzi : DKV partner delle flotte “green”: prima Card per il pagamento dei rifornimenti dei mezzi a LNG -

Ultime Notizie dalla rete : Flotte green

Il Cittadino di Monza e Brianza

Con un'ampia scelta di veicoli a basso impatto ambientale per il rinnovo, in chiave, del ... L'opzione dell'elettrico nellepubbliche ovviamente non riguarda solo le auto, ma anche i ...Per il graduale processo di passaggio a soluzioni di trasporto sempre più, sono molte le ... di rendere operativo il sistema dei 'certificati bianchi' per il rinnovo delle, e la ...Dietro la sempreverde Focus, nel mondo delle flotte, che pesa per il 50% delle immatricolazioni ... una wallbox per la casa e un abbonamento a tariffe agevolate grazie a Green Motion. “In azienda, ...Ryanair ha annunciato un’ulteriore crescita sulla propria base a Milano Bergamo con l’arrivo del nuovo aeromobile 737-8200 Gamechanger ...