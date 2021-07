Euro 2020, non solo Immobile: anche Kane si butta e si rialza – Il video (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo aveva fatto Ciro Immobile, vedendosi etichettare come «meschino» e «patetico» dai media e commentatori di calcio inglesi. Poi, un tifoso scozzese ha pubblicato su Twitter il gesto fatto dal capitano dell’Inghilterra Harry Kane durante la finale di Euro 2020. L’attaccante, infatti, si è buttato a terra dolorante per poi rialzarsi non appena opportuno. «Che recupero prodigioso eh?», chiedeva ironicamente l’utente sulla piattaforma. video: Twitter/@DougieGunner Leggi anche: Euro 2020, il video ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo aveva fatto Ciro, vedendosi etichettare come «meschino» e «patetico» dai media e commentatori di calcio inglesi. Poi, un tifoso scozzese ha pubblicato su Twitter il gesto fatto dal capitano dell’Inghilterra Harrydurante la finale di. L’attaccante, infatti, si èto a terra dolorante per poirsi non appena opportuno. «Che recupero prodigioso eh?», chiedeva ironicamente l’utente sulla piattaforma.: Twitter/@DougieGunner Leggi, il...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - prasJCICS : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - clubnapolipm : Euro 2020 / Italia-Inghilterra 4-3 dopo I rigori. Trionfo azzurro: Insigne, Di Lorenzo e Meret campioni d’Europa -