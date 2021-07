Cosa non convince del green pass europeo (Di lunedì 12 luglio 2021) Il certificato covid digitale Ue (denominato in precedenza “certificato verde digitale”) dovrebbe agevolare la circolazione in sicurezza dei cittadini all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia da covid-19. Purtroppo questo certificato potrebbe scontrarsi nettamente con il diritto alla circolazione sul territorio di ogni cittadino, il diritto alla privacy, e pone in essere un concreto rischio di generare discriminazioni per i soggetti non vaccinati. Come l’Europa intende inserire questo certificato superando queste problematiche? Sul sito ufficiale dell’Unione Europea leggiamo: “essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per viaggiare: tutti i cittadini dell’Ue, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 luglio 2021) Il certificato covid digitale Ue (denominato in precedenza “certificato verde digitale”) dovrebbe agevolare la circolazione in sicurezza dei cittadini all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia da covid-19. Purtroppo questo certificato potrebbe scontrarsi nettamente con il diritto alla circolazione sul territorio di ogni cittadino, il diritto alla privacy, e pone in essere un concreto rischio di generare discriminazioni per i soggetti non vaccinati. Come l’Europa intende inserire questo certificato superando queste problematiche? Sul sito ufficiale dell’Unione Europea leggiamo: “essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per viaggiare: tutti i cittadini dell’Ue, ...

Advertising

locamanuel73 : Non ho la minima idea di cosa scrivere . Siamo Campioni D’Europa !!!! - chetempochefa : 'Gianluca Vialli per noi è speciale. Mi odierà per queste parole, ma non mi interessa: è una cosa che devono sapere… - raistolo : Qualcuno, eventualmente la ministra, ci potrebbe spiegare cosa c’è esattamente da “sperimentare”? Cosa non sappia… - tsukiichanx : RT @Gworldmywrld: @harrythefrog2 @tsukiichanx Secondo me hai difficoltà a capire che cosa sia razzismo e cosa siano gli stereotipi. Sono du… - pantareipantare : RT @hgggggiu1: #smartworking ieri discussione coi parenti più adulti che mi dicono di non lamentarmi se dovrò tornare in ufficio perché lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Cosa mangiare in gravidanza per stare bene (e non affondare nella tristezza) Linkiesta.it OnePlus e certificazione IP68: c'è, ma non è così importante da pubblicizzarla Il rapporto tra OnePlus e certificazione IP contro acqua e polvere è sempre stato particolarmente burrascoso: la società cinese non ha infatti mai amato particolarmente questa tipologia di marchio, ri ...

Cosa succede a Cuba: migliaia di persone in strada, è la più grande protesta degli ultimi 30 anni Migliaia di persone sono scese in strada a Cuba, nelle proteste più grandi che ci sono state nell’isola dagli anni Novanta, quando il crollo ...

Il rapporto tra OnePlus e certificazione IP contro acqua e polvere è sempre stato particolarmente burrascoso: la società cinese non ha infatti mai amato particolarmente questa tipologia di marchio, ri ...Migliaia di persone sono scese in strada a Cuba, nelle proteste più grandi che ci sono state nell’isola dagli anni Novanta, quando il crollo ...