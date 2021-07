Big Tech taiwanesi? Più potenti di uno Stato. E comprano milioni di vaccini (non cinesi) (Di lunedì 12 luglio 2021) Due aziende private sono intervenute per garantire l’arrivo dei vaccini anti Covid-19 a Taiwan. Lunedì i colossi tecnologici taiwanesi Foxconn e TSMC hanno firmato accordi per $350 milioni con il conglomerato cinese Fosun, che controlla la distribuzione del vaccino Pfizer/BioNTech in Cina, per l’acquisto di 10 milioni di dosi da donare al Ministero della salute taiwanese. La notizia è stata accolta con enorme sollievo sull’isola, il cui successo nel contenere il virus nel 2020 l’aveva resa un esempio da seguire. La prima vera ondata di Covid (che finora ha portato il numero di decessi a 700) è iniziata a ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Due aziende private sono intervenute per garantire l’arrivo deianti Covid-19 a Taiwan. Lunedì i colossi tecnologiciFoxconn e TSMC hanno firmato accordi per $350con il conglomerato cinese Fosun, che controlla la distribuzione del vaccino Pfizer/BioNin Cina, per l’acquisto di 10di dosi da donare al Ministero della salute taiwanese. La notizia è stata accolta con enorme sollievo sull’isola, il cui successo nel contenere il virus nel 2020 l’aveva resa un esempio da seguire. La prima vera ondata di Covid (che finora ha portato il numero di decessi a 700) è iniziata a ...

