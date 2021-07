Bernardeschi raddoppia | dopo l’Europeo un altro importante traguardo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Federicotorna in Italia vittorioso da Wembley insieme a tutta la comitiva azzurra. Tuttavia, per lui le gioie non sono ancora finite. Giorni di pura felicità per Federico.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi raddoppia

BlogLive.it

Barella porta in vantaggio gli Azzurri al 31', a poco dal termine della prima frazione... Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Emerson, Cristante, Locatelli, Pessina, Belotti,, ...La Svizzeracontro la Turchia, il Galles ora ha più paura. E cerca per la prima volta il ... All'8' su una punizione conquistata da Belotticerca il gol da distanza siderale: il ...Federico Bernardeschi torna in Italia vittorioso da Wembley insieme a tutta la comitiva azzurra. Tuttavia, per lui le gioie non sono ancora finite.Federico Bernardeschi raddoppia la propria gioia: ieri 11 luglio 2021, data già storica, ha festeggiato l’Europeo con la nazionale azzurra (tirando uno dei rigori decisivi come già accaduto in semifin ...