Basket | mercato | Milano scatenata Ingaggiato anche l' ex Lakers Troy Daniels

Prima di Logan la Dinamo ha concluso nei giorni scorsi altri due colpi di, il centro nigeriano Christian Mekowulu e la guardia - ala statunitense Tyus Akili Battle. Nomi che insieme alle ......Pediatri" che ha visto impegnati ragazzi under 14 che si sono cimentati in quadrangolari di, ... Termoli si presenta così sulturistico con una offerta che soddisfa anche le famiglie con ...Milano, 12 luglio 2021 – L’Olimpia Milano si conferma regina del basketmercato estivo e, dopo aver riportato in biancorosso Nicolò Melli, chiude – a meno di ulteriori colpi di scena – la campagna di r ...Il 28enne playmaker canadese Olivier Hanlan sarebbe il prossimo arrivo alla corte di Attilio Caja a Reggio Emilia. Proveniente dall’Iraklis Salonicco (13,5 punti e 2,8 assist di ...