Ballo-Touré ha scelto il Milan. Ora gli ultimi dettagli. Serve l’accordo totale col Monaco (Di lunedì 12 luglio 2021) Ballo-Touré ha scelto il Milan, i rossoneri vorrebbero spendere non più di 5 milioni (bonus compresi), la richiesta del Monaco è sui 7 (bonus compresi). Si lavora su questa forbice, non ampia, ma il giocatore vuole fortemente il Milan. Confermate, dunque, le notizie provenienti dalla Francia, da parte di RMC. Ulteriore conferma arriva dal fatto che il club francese ha ufficializzato in serata Ismail Jakobs, giovane tedesco dello stesso ruolo di Ballo-Touré.Fodé Ballo-Touré è un classe ’97, terzino sinistro francese ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021)hail, i rossoneri vorrebbero spendere non più di 5 milioni (bonus compresi), la richiesta delè sui 7 (bonus compresi). Si lavora su questa forbice, non ampia, ma il giocatore vuole fortemente il. Confermate, dunque, le notizie provenienti dalla Francia, da parte di RMC. Ulteriore conferma arriva dal fatto che il club francese ha ufficializzato in serata Ismail Jakobs, giovane tedesco dello stesso ruolo di.Fodéè un classe ’97, terzino sinistro francese ...

