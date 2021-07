Azzurri a Palazzo Chigi | una vittoria simbolo di ripartenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Palazzo

"I vostri successi sono stati straordinari". Il premier Mario Draghi applaude gli atleti italiani ricevuti oggi aChigi, glidel calcio campioni d'Europa "dopo oltre 50 anni", il tennista Matteo Berrettini "primo italiano a giocare una finale di Wimbledon in quasi un secolo e mezzo di storia", e ......partire una ovazione per lui dal cortile diChigi. Applausi anche quando il premier riconosce il lavoro svolto dal ct Roberto Mancini. Draghi ringrazia 'bravi mogli' e famiglie degli-...I campioni d’Europa azzurri scoprono che non è stato tutto un sogno ... prima al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi virare a Palazzo Chigi da Mario Draghi. Schiuse le ...ROMA, 12 LUG - "Un saluto collettivo e un ringraziamento profondo dal governo, e anche da tutto lo staff di Palazzo Chigi che è affacciato alle finestre e vi guarda qui da sopra. I vostri successi ...