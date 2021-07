Antonella Elia ancora contro Samantha De Grenet | è scontro social

Advertising

marfederzn : RT @tempoweb: Da Mike Bongiorno a Lele Mora, cosa rimpiange #Antonella Elia Lo sfogo pazzesco a #Belve scatena un putiferio - StraNotizie : Samantha De Grenet furiosa dopo le parole di Antonella Elia: “La signora è il nulla” - zazoomblog : Samantha De Grenet furiosa dopo le parole di Antonella Elia: “La signora è il nulla” - #Samantha #Grenet #furiosa… - infoitcultura : Antonella Elia attacca Lele Mora. 'Lite con De Grenet? Suggerita' - infoitcultura : Antonella Elia confessa a Belve: “Lele Mora mi ha spremuta e gettata come un limone” -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

A distanza di mesi dall'acceso scontro avvenuto al Grande Fratello Vip , continua il botta e risposta al veleno tra Samantha De Grenet e. L'ex opinionista del reality , è tornata sull'argomento ospite nel programma di Francesca Fragna, Belve , in onda in seconda serata su Rai 2. Laè tornata a parlare della lite ...Sta facendo molto discutere l'intervista dial programma Belve . Oltre ad aver parlato della sua carriera in generale, la showgirl è tornata sugli scontri avvenuti durante l'ultima esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip ...Samantha De Grenet ha voluto rispondere all'intervista di Antonella Elia alla trasmissione "Belve" in cui è ritornata a parlare della loro lite al "GF Vip".A distanza di mesi dall'acceso scontro avvenuto al Grande Fratello Vip, continua il botta e risposta al veleno tra Samantha De Grenet e Antonella Elia. L'ex opinionista del realit ...