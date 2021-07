Alessia Marcuzzi dopo il divorzio da Mediaset condurrà Sanremo 2022?

(Di lunedì 12 luglio 2021)? Aveva fatto scalpore l’addio a25 anni di onorata collaborazione. La presentatrice, infatti, aveva comunicato la notizia attraverso i suoi profili social, lasciando i fan con l’amaro in bocca. Tra le motivazioni che hanno spinto la conduttrice a dire addio a casa, c’è il cambio di rotta che l’Azienda ha annunciato nelle scorse settimane, cambio che non è stato di enorme gradimento per, tanto da spingerla a prendersi una pausa dalla televisione. ...

Advertising

tuttopuntotv : Elodie probabilmente al posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene. L’indiscrezione. #LeIene - zazoomblog : Le Iene dopo Alessia Marcuzzi potrebbe arrivare Elodie alla conduzione - #Alessia #Marcuzzi #potrebbe #arrivare - zazoomblog : Le Iene una famosissima cantante sostituisce Alessia Marcuzzi? “Avrebbe accettato” nome bomba - #famosissima… - StraNotizie : Le Iene, svelata la nuova conduttrice al posto di Alessia Marcuzzi - blogtivvu : Le Iene, una famosissima cantante sostituisce Alessia Marcuzzi? “Avrebbe accettato”, nome bomba… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

ha detto addio a Mediaset , dopo più di 25 anni insieme. La conduttrice romana ha decido di cambiare, salutando l'azienda del biscione. A darne l'ufficialità è stata lei stessa ...Festeggiamenti anche per Vasco Rossi, Rita Pavone, Arisa, Levante, Diodato, Gianni Morandi, Simona Ventura,("l'11 luglio la nostra data portafortuna", in riferimento al 1982 quando ...Chi sarà a sostituire Alessia Marcuzzi a Le Iene? Sembra che il nome della sostituta sia definitivo: Elodie. Sarà Elodie a sostituire Alessia Marcuzzi a Le Iene? Sembra che sia proprio lei a condurre ...Nella nuova stagione de Le Iene arriverà una nuova conduttrice, già nelle scorse ore è stata diffusa l’anticipazione. Come ben sappiamo, Alessia Marcuzzi non è stata riconfermata e poche settimane fa ...