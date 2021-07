Tor Bella Monaca | blitz alla R10 | scattano 3 denunce e 1 arresto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 luglio 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della locale Stazione hanno effettuato una minuziosa attività di controllo nella zona di via Santa Rita da Cascia, nei pressi della Torre R10 del quartiere di Tor. Il bilancio dell’operazione è di una persona arrestata e altre 3 denunciate a piede libero. I fatti In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno arrestato un romano di 54 anni, con precedenti, dopo essere stato trovato in possesso di 80 dosi di hashish e 370 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività di spaccio. Nel frattempo, la rete di ...