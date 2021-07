Tifosi inglesi aspettano gli italiani all’uscita dallo stadio e li massacrano: vergogna a Wembley! (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Una vera e propria vergogna quella che si è consumata al termine della partita tra Italia e Inghilterra, che ha visto gli azzurri trionfare ai calci di rigore laureandosi campioni d’Europa. Infatti, come mostrano alcuni VIDEO pubblicati sui social, i supporters di casa si sono resi protagonisti di gesti vili e vigliacchi. all’uscita dallo stadio di Wembley i Tifosi inglesi hanno aspettato quelli italiani, in netta minoranza, aggredendoli in gruppo. Dalle immagini è possibile vedere Tifosi italiani spaventati darsi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 luglio 2021) Una vera e propriaquella che si è consumata al termine della partita tra Italia e Inghilterra, che ha visto gli azzurri trionfare ai calci di rigore laureandosi campioni d’Europa. Infatti, come mostrano alcunipubblicati sui social, i supporters di casa si sono resi protagonisti di gesti vili e vigliacchi.di Wembley ihanno aspettato quelli, in netta minoranza, aggredendoli in gruppo. Dalle immagini è possibile vederespaventati darsi ...

Advertising

trash_italiano : ? CONDIVIDI IL PUBBLICO URLANTE DI AMICI PER CONTRASTARE I TIFOSI INGLESI ? #Euro2020 - lapoelkann_ : Grazie ai tifosi inglesi che oggi hanno fischiato e dato fuoco alla nostra bandiera. Quando ci attaccate finisce ch… - repubblica : Euro2020 Sale la tensione a Londra, tifosi inglesi fuori controllo. Vandalizzata e calpestata bandiera italiana - VivianaMoccia1 : RT @italianews_h24: Che schifo: alcuni tifosi inglesi aspettano gli italiani all’uscita di Wembley per menarli. Questo non è sport. Bisog… - IRIDEScentBLUE9 : RT @gishungry: i tifosi inglesi si sono tatuati la coppa perché quello è l’unico modo per loro di poterla vedere -