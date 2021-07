Riforma Cartabia nella direzione giusta (Di domenica 11 luglio 2021) *di Leopoldo Catena Da penalista ho sempre inteso il processo come il luogo della ricostruzione del fatto storico e della cronologia degli eventi finalizzati all’accertamento della verità . Pertanto il prospettato efficientamento della macchina della giustizia caratterizzata da tempi certi risponde pienamente a detta idea. L’eliminazione della sospensione della prescrizione inquadrato in un sistema di tutele reali tanto dell’imputato quanto della persona offesa rappresenta la giusta direzione per ridare fiducia nella giustizia, evitando che essa concreti una “trappola” per il cittadino imbrigliato in eterno nelle maglie del ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 luglio 2021) *di Leopoldo Catena Da penalista ho sempre inteso il processo come il luogo della ricostruzione del fatto storico e della cronologia degli eventi finalizzati all’accertamento della verità . Pertanto il prospettato efficientamento della macchina della giustizia caratterizzata da tempi certi risponde pienamente a detta idea. L’eliminazione della sospensione della prescrizione inquadrato in un sistema di tutele reali tanto dell’imputato quanto della persona offesa rappresenta laper ridare fiduciagiustizia, evitando che essa concreti una “trappola” per il cittadino imbrigliato in eterno nelle maglie del ...

Advertising

aldotorchiaro : Il #Pd che si spella le mani per applaudire alla riforma #Cartabia deve essere solo un omonimo di quello che in que… - fattoquotidiano : ANCHE COPPI BOCCIA LA DRAGHI-CARTABIA 'A questo punto era meglio tenersi la riforma Bonafede'. Ecco cos'ha detto - ItaliaViva : Ieri è finita l'era giustizialista di Bonafede. La riforma Cartabia è un enorme passo in avanti. @matteorenzi - giuroby : RT @gbarbacetto: Sette riflessioni sulla riforma #Cartabia/6. Fa decidere al Parlamento le priorità sui reati da perseguire. È incostituzio… - InfinitoIsacco : RT @BeataVergineMa5: ... Per avere genitori, fratelli, cognato, amici, molti dicono, amante, sotto inchiesta E, guarda caso, vuole una rif… -