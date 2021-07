Italia-Inghilterra, tifosi inglesi provano a entrare senza biglietto (Di domenica 11 luglio 2021) Tensione davanti ai cancelli di Wembley nell’immediata vigilia della finale dei campionati europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Diversi tifosi inglesi hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza per provare a entrare senza biglietto: una scena già vista per la semifinale con la Danimarca e che si è ripetuta nel pre partita della finale con gli azzurri. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 11 luglio 2021) Tensione davanti ai cancelli di Wembley nell’immediata vigilia della finale dei campionati europei di calcio tra. Diversihanno provato a sfondare il cordone di sicurezza per provare a: una scena già vista per la semifinale con la Danimarca e che si è ripetuta nel pre partita della finale con gli azzurri. Funweek.

