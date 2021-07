Grande Fratello, Vanessa Ravizza si sposa: cosa fa oggi e chi è il fidanzato (Di domenica 11 luglio 2021) Grande Fratello L’ex gieffina e il calciatore hanno deciso di sposarsi: è arrivata la proposta da parte dell’atleta Pubblicato su 11 Luglio 2021 Vanessa Ravizza, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello (edizione in onda nel 2009), convolerà a nozze con il compagno Manuel Sarao, calciatore professionista. L’annuncio lo ha fatto sui social la stessa ex gieffina che ha immortalato il momento della proposta fattale dall’atleta con cui l’amore è decollato circa sei anni fa. Dalla relazione sono nate due figlie, Jolie, 6 anni, e Chloe, 3. Adesso il ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021)L’ex gieffina e il calciatore hanno deciso dirsi: è arrivata la proposta da parte dell’atleta Pubblicato su 11 Luglio 2021, 36 anni, ex concorrente del(edizione in onda nel 2009), convolerà a nozze con il compagno Manuel Sarao, calciatore professionista. L’annuncio lo ha fatto sui social la stessa ex gieffina che ha immortalato il momento della proposta fattale dall’atleta con cui l’amore è decollato circa sei anni fa. Dalla relazione sono nate due figlie, Jolie, 6 anni, e Chloe, 3. Adesso il ...

Advertising

ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - soledad_crystal : RT @austerix22: PierPi lo ha proprio vinto quel grande fratello, Giulia e la sua famiglia sono dei cuori di panna?? #prelemi - Camill66185571 : RT @austerix22: PierPi lo ha proprio vinto quel grande fratello, Giulia e la sua famiglia sono dei cuori di panna?? #prelemi - sofblake : RT @austerix22: PierPi lo ha proprio vinto quel grande fratello, Giulia e la sua famiglia sono dei cuori di panna?? #prelemi - AntonioCodeghin : @lupofranci1 Se crede grande, ha trovato pane per i suoi denti non deve mai più farlo non tocca più i miei amici qu… -