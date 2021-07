Elisabetta Simone e Luca Cenerelli | foto e dediche d’amore dopo Uomini e Donne

Leggi su chedonna

(Di domenica 11 luglio 2021)innamoratidi coppia e dolcidurante la prima vacanza insieme. E’ scoppiato l’amore traaver annunciato di essere in partenza per una vacanza, hanno regalato ai fans la prima, veradi coppia come potete vedere qui in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it