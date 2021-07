Coronavirus in Toscana: morto a Livorno un uomo di 66 anni, oggi 11 luglio: E i contagi risalgono: sono 87 (Di domenica 11 luglio 2021) E' morto di Coronavirus un uomo di 66 anni, oggi, 11 luglio 2021. Risiedeva a Livorno. Con la sua scomparsa salgono a 6.889 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.221 a Firenze, 602 a Prato, 631 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 508 ad Arezzo, 335 a Siena, 188 a Grosseto, 91 persone sono decedute in Toscana, ma erano residenti fuori regione. In risalita i nuovi contagi: oggi ne sono stati registrati 87 L'articolo ... Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021) E'diundi 66, 112021. Risiedeva a. Con la sua scomparsa salgono a 6.889 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.221 a Firenze, 602 a Prato, 631 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a, 508 ad Arezzo, 335 a Siena, 188 a Grosseto, 91 personedecedute in, ma erano residenti fuori regione. In risalita i nuovinestati registrati 87 L'articolo ...

