Can Yaman, quale futuro per lui? Le ipotesi discordanti sulla serie (Di domenica 11 luglio 2021) Arrivano notizie contrastanti sul futuro di Can Yaman. Le ultime ipotesi sulla serie con protagonista l’attore turco: riprese a rischio? Ci sono indiscrezioni contrastanti riguardo il nuovo progetto di Can… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 luglio 2021) Arrivano notizie contrastanti suldi Can. Le ultimecon protagonista l’attore turco: riprese a rischio? Ci sono indiscrezioni contrastanti riguardo il nuovo progetto di Can… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - crazy4whatilike : RT @AryaSeven7: L'ignoranza del fandom di Can Yaman sta tutta qua. E per questo... non c'è cura. - GrazianaLucche1 : RT @1994BizzleJ: Can Yaman è diventato il metro di paragone di tutti gli attori turchi..ma che è?Ogni volta che si parla di un attore turco… - dolcezzagirl87 : RT @1994BizzleJ: Can Yaman è diventato il metro di paragone di tutti gli attori turchi..ma che è?Ogni volta che si parla di un attore turco… - MariaGr67429100 : RT @AryaSeven7: 'Irrilevante come regista'. E dovrebbe ringraziare Can Yaman. ?? Gnafaccio. -