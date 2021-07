Armistizio Grillo-Conte | guida politica all’ex premier Bomba contro Draghi? Pd dubbioso

Advertising

ilmessaggero.it

Non sarà facile per e vivere in diarchia. Ma la soluzione che si sta profilando, per mettere fine con unalla guerra tra Giuseppe e Beppe su chi deve comandare nel , è appunto quella di avere l'uno come capo politico e l'altro come padre nobile e quando si tratta di decidere le cose importanti,...Peccato che adesso- che era al fianco di Di Maio nei tentativi di limitare Conte , che ha ... Ma sarebbe solo l'ennesimodi una guerra infinita, armi deposte in attesa di essere ...Tregua nel Movimento 5 Stelle. Il compromesso sembra questio: Grillo garante e guida, per così dire, spirituale. Mentre Giuseppe Conte sarà il leader esecutivo. E detterà la linea politica. Il Pd non ...Non sarà facile per Conte e Grillo vivere in diarchia. Ma la soluzione che si sta profilando, per mettere fine con un armistizio alla guerra tra Giuseppe e Beppe su chi deve comandare nel Movimento 5 ...