Wimbledon 2021, Vezzali non sarà a Londra per la finale di Berrettini (Di sabato 10 luglio 2021) Valentina Vezzali non potrà presenziare alla finale di Wimbledon 2021 tra l'azzurro Matteo Berrettini e il fuoriclasse serbo Novak Djokovic, in programma nel pomeriggio di domenica 11 luglio. "Con rammarico, nonostante la fattiva collaborazione dell'Ambasciata italiana a Londra, del Ministero degli Esteri e della Federtennis italiana, si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di attivare un protocollo d'urgenza per derogare all'obbligo di quarantena ed attivare una 'bolla' che permettesse di poter entrare in Inghilterra al pari di quanto avviene esclusivamente per i giocatori ed i ...

