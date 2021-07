UN VICARIO IN RAMPA DI LANCIO

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 luglio 2021) Colpo tra i pali per l’Empoli che si è assicurata il portiere Guglielmo. Ieri è arrivata l’ufficialità dell’operazione con lo specialista classe ’96 che è approdato alla corte di Aurelio Andreazzoli che potrà contare su di lui per la prossima stagione. Il club del presidente Corsi è uscito allo scoperto e in modo determinato ha deciso di puntare sul ragazzo, al punto di aver raggiunto in poco tempo un accordo di massima con il Cagliari sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Guglielmoè un portiere italiano nato a Udine il 7 ottobre 1996. Cresciuto tra Donatello, Bearzi, Comor Calcio e Ancona Udine, nel 2013 entra nel settore ...