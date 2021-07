Southgate: “L’Italia sta facendo bene da 3 anni, un percorso pazzesco. Ma noi siamo pronti” (Di sabato 10 luglio 2021) Il CT della Nazionale inglese, Gareth Southgate, insieme a Harry Kane, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro L’Italia, la finale di Euro 2020. Queste le parole del CT britannico: “E’ stato bello ricevere una lettera dalla Regina e dal Primo Ministro, è una riconoscenza importante per noi. siamo qui per vincere: siamo contenti di lasciare questo in eredità ma vogliamo tornare a casa con la Coppa in mano. siamo pronti, siamo tatticamente preparati. Sono abituati a giocare queste gare e siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Il CT della Nazionale inglese, Gareth, insieme a Harry Kane, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro, la finale di Euro 2020. Queste le parole del CT britco: “E’ stato bello ricevere una lettera dalla Regina e dal Primo Ministro, è una riconoscenza importante per noi.qui per vincere:contenti di lasciare questo in eredità ma vogliamo tornare a casa con la Coppa in mano.tatticamente preparati. Sono abituati a giocare queste gare e...

