Prescrizione o no, i contiani non resteranno al governo (Di sabato 10 luglio 2021) La riforma della giustizia che di fatto abbatte quella precedente, firmata dal 5S Alfonso Bonafede, è passata in sede di Cdm con molti travagli e un voto informale. Arriverà il 23 luglio in Aula e non è affatto detto che tutto scorra liscio. La parte del Movimento che guarda a Conte ingoia a fatica, il quotidiano di Marco Travaglio soffia sul fuoco come un mantice. Certo a Montecitorio le truppe di Grillo sono più folte e nello scontro tra i 5S alla vigilia del Cdm di giovedì il capogruppo alla Camera Davide Crippa era tra i favorevoli a votare la riforma anche prima del rimaneggiamento- alibi che ha convinto, per amore o per forza, anche i contiani. Ma se qualcuno, ...

