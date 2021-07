L’Italia è campione d’Europa di lancio delle mani avanti | tra complotti e alibi già pronti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Londra. Non so sebatterà l’Inghilterra e vincerà l’Europeo (secondo me no, l’ho scritto mesi fa: lo vinciamo noi, ho una scorta di birre e brandy da sopravvivenza all’olocausto nucleare), ma so che giornali e tifosi italiani sono già campioninel. Accuse all’arbitro, lamentele sul var, dettaglismi sul numero di palloni in campo (per arrivare in finale servivano due palle così, no?). Da mercoledì sera non faccio che leggere tesiste secondo cui Ceferin starebbe aiutando i Tre Leoni perché ha un debito con Boris Johnson, ...