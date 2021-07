Letta demolito | Perché è fermo a 20 anni fa

(Di sabato 10 luglio 2021) Ex parlamentare di lungo corso e raffinato analista politico, Pino Pisicchio parla a tutto campo: "Il Pd è senza identità". E per il Quirinale: "Vedo solo Draghi, ma si vota nel 2023"

Diciamolo fuori dai denti: qual è l'identità del Partito democratico?ha riproposto un modello che rimette in campo le idee di venticinque anni fa. Parliamo dell'Ulivo, niente di più. Ha ......Salvini che all'inizio della legislatura diede vita ad un governo che Giuseppe Conte ha... Chissà cosa ne pensano Conte e soprattutto Enrico. Il leader Pd infatti sta cercando candidati ...Un Pd senza identità, con Letta fermo al progetto di venti anni fa. E che sul ddl Zan deve accettare il compromesso perché “digrignare i denti non fa bene in una coalizione così”. Un Movimento 5 ...La Commissione europea si erge a garante dei Trattati. Ursula von der Leyen ha promesso ieri che non starà a guardare «quando ci sono zone che vengono dichiarate lgbt free». Ma ci sono volute quaranta ...