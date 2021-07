I gioielli “riciclati” Louis Vuitton e altre novità da mondo della moda

Leggi su amica

(Di sabato 10 luglio 2021) 2021. Parola d’ordine upcycling, ovvero riciclo creativo. Perché che “nulla si distrugge” è il principio base dell’economia circolare, la regola che ogni azienda dovrebbe imporsi per muovere i primi passi verso la sostenibilità, specie se la sovrapproduzione rappresenta una delle peggiori malattie del sistema. Produrre incessantemente per alimentare i desideri è nella natura settore: una tendenza che nell’ultimo decennio abbiamo visto esplodere attraverso filiere produttive sempre più rapide e delocalizzate. Nel frattempo ci sono stati gli scandali degli inceneritori (tonnellate di capi invenduti bruciati ogni anno indifferentemente dai brand del fast fashion come ...