Giustizia | Gelmini | ' riforma passo in avanti | Fi e Lega garanzia stabilità Governo'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Sulla riforma della Giustizia "con una maggioranza di centrodestra omogenea sarebbe tutto più semplice, ma la sintesi che è stata trovata grazie al lavoro del premier Draghi e del ministro Cartabia è un notevole passo in avanti sia dal punto di vista dell'accelerazione dei processi e della deflazione dei giudizi, che da quello della riduzione, in un'ottica garantista, del 'panpenalismo' della Giustizia italiana. Abbiamo introdotto norme di maggior tutela per gli indagati, sperimenteremo la novità della Giustizia riparativa e daremo un ruolo pro-attivo al ...

