"È stata una mamma". Chi è Barbara Boncompagni, la figlia adottiva di Raffaella Carrà (Di sabato 10 luglio 2021) Raffaella Carrà, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Ultimo addio all'icona della televisione italiana. La cerimonia senza orpelli, proprio come desiderava Raffaella, ma una folla che ha accompagnato l'ultimo saluto alla diva tra applausi e omaggi che potessero onorare il suo ricordo. "Indimenticabile" come è stata da tutti definita, e il cuore di Barbara Boncompagni gonfio di dolore. Come tutti sanno, Raffaella Carrà ha incontrato due volte il grande amore. Oltre il compagno Sergio Japino, che è rimasto al suo fianco ...

Ultime Notizie dalla rete : stata una «È stata una battaglia, ho sconfitto il Covid e adesso gusto ogni respiro» Biancavilla Oggi Mining e schede video usate, un affare per utenti consapevoli In Cina infatti c'è stata una forte regolamentazione di tale attività che ha portato a una vera e propria fuga di massa e conseguente iniezione nel mercato dell'usato di migliaia di schede video ...

Ladro sorpreso in azione all’interno di una ditta di impianti elettrici: arrestato 54enne Insospettiti dall’evidente forzatura dei cancelli di ingresso di una ditta di Città Giardino specializzata ... costituita da motorini di avviamento e parti meccaniche di varia natura è stata ...

